В 11,5 тысячах километрах от опасности

Когда на улицах Еревана ко мне подходят люди и заводят разговор о том, что «нужно начать расстреливать и сжигать», для мня это неприемлемо не только потому, что я противник таких методов, но и по той причине, что эти люди словно ждут, будто это вместо них сделаю я. Когда же начинает «стрелять и жечь» «Сасна црер» или любая другая подобная вооруженная группа, то для меня это опять-таки неприемлемо, но здесь я вижу хотя бы некоторую последовательность, люди говорят и делают, поскольку спасение нации видят в том, чтобы «стрелять и жечь».

Но когда наши бывшие соотечественники, сидя под пальмами в далеких «глендейлах» начинают давать по интернету «ценные советы» о том, как нам здесь, в Армении, «жечь и расстреливать», или, как армянская армия должна захватить Барду, Евлах, Нахичеван и Баку, это уже смешно. Естественно, что я никому не судья, кто где и как хочет – там и живет, это их личное дело. Есть 2-3 армянина, которые предпочитают жить в Баку, я не вижу в этом проблемы. Я также понимаю тревогу живущих вдали от родины соотечественников, если она сформулирована сдержанно и корректно.

Я не понимаю следующего стиля: «Вы все там рабы, раз не можете прибить даже эту одну власть». Люди, которые находятся в 11,5 тысячах километров от всякого рода опасностей, виртуально самоутверждаются, призывая пролить здесь кровь. Естественно, возникает предложение, приезжайте и сами проливайте. Если вас за это лишат свободы, то заверяю вас, здесь найдутся правозащитники, которые посчитают вас политическим заключенным. Так что, лавры и слава героя вам обеспечены.

Я не думаю, что, скажем, большая часть проживающих ныне в Калифорнии бывших наших жителей поддерживают кровопролитие в Армении. Просто сторонники этого очень активны и агрессивны, а адекватные люди не осмеливаются возражать им. В Армении то же самое. Я, например, очень хорошо знаю, что сторонники «расстреливать и жечь» после таких статей «налетают скопом». Но я не считаю, что так думает «весь народ».