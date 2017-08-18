Теракт в Барселоне: белый автофургон врезался в толпу пешеходов, 13 погибших

В центре туристической Барселоны белый автофургон врезался в толпу пешеходов. По сообщению полиции Каталонии, инцидент произошел в 17.00 по местному времени. Среди пострадавших большинство составляют туристы. Кроме этого, очевидцы сообщали о стрельбе на барселонском рынке Бокерия, передает Голос Америки. На момент публикации, по информации ВВС, поступила свежая информация о количестве пострадавших — больше 100 человек. Об этом сообщил представитель правительства Каталонии. Он же предупредил, что количество погибших — пока 13 человек — может вырасти.

В официальном Твиттере городской полиции происшествие описывается, как «масштабный наезд» грузового фургона. Мэрия Барселоны рекомендовала жителям и гостям города воздержаться от посещения района Placa Catalunya.

Близлежащие станции метро и пригородных поездов временно закрыты. Рекомендовано прекратить работу и магазинам в непосредственной близости от места происшествия.

Район происшествия оцеплен силами безопасности. На месте работают службы экстренной помощи.

В тоже время сообщается, что два вооруженных человека забаррикадировались в одном из находящихся неподалеку ресторанов на улице Таллерс. Газеты El Pais со ссылкой на источники в полиции утверждает, что именно эти люди находились в автофургоне в момент наезда на пешеходов.

Через час после происшествия появились сообщения об одном погибшем, а также 17 раненых. По данным телеканала TV3, в результате наезда грузового автомобиля погибло 13 человек. Барселонское издание La Vanguardia утверждает, что количество раненых уже превысило 20 человек.

Полиция пока предпочитает не комментировать информацию о числе пострадавших.

«Мы можем только подтвердить, что один человек погиб и 32 получили ранения, в том числе серьезные. Так что, к сожалению, число жертв скорее всего будет расти», — заявил журналистам представитель МВД Испании Хоакин Форн.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что постоянно получает новую информацию с места происшествия. По его словам, основным приоритетом для властей страны сейчас является оказание помощи пострадавшим.

Городские власти официально объявили о том, что считают произошедшее терактом, введя в действие специальный протокол для всех городских служб. Полиция продолжает поиски подозреваемых в районе Placa Catalunya, обыскивая магазины, рестораны и бары.

В Белом доме сообщили, что глава администрации президента США Джон Келли уже проинформировал Дональда Трампа о происшествии в Барселоне. Сам президент в своем Твиттере выступил с резким осуждением теракта, заявив, что Соединенные Штаты готовы оказать «любую помощь» испанским властям. Первая леди США Мелания Трамп, в свою очередь, отметила в Твиттере, что «сегодня наши мысли и молитвы с барселонцами».

С заявлениями по поводу произошедшего выступили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Позднее испанские СМИ опубликовали фотографию и имя одного из подозреваемых в совершение теракта. По данным El Pais, его зовут Дрисс Окабир (Driss Oukabir), и именно он арендовал фургон в городе Санта-Перпетуа-де-Могода. к северу от Барселоны.

Еще один фургон, как утверждает испанская полиция, был арендован предполагаемыми террористами в городе Вик.

Вечером по местному времени испанский телеканал RTVE сообщил, что один из участников теракта был арестован. Полиция позднее подтвердила эту информацию.

Агентство Reuters со ссылкой на газету La Vanguardia распространило информацию о том, что один из участников нападения был убит в перестрелке с полицией.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне.

Фото — ВВС