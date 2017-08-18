Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:33 | Август 18 2017
12:33 | Август 18 2017

Советник президента Ирана: «Мы наладили отличное сотрудничество с Арменией в сфере газа и электроэнергии»

Советник президента Ирана: «Мы наладили отличное сотрудничество с Арменией в сфере газа и электроэнергии»

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, сопредседатель армяно-иранской межправительственной комиссии Ашот Манукян 17 августа в ходе встречи с делегацией во главе с Советником президента Ирана, секретарем Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбаром Торканом выразил уверенность относительно эффективного сотрудничества двух стран в сфере экономики.

Как сообщает пресс-служба армянского ведомства, в частности А. Манукян указал на сотрудничество в энергетической отрасли, выразив уверенность в дальнейшем развитии, расширении взаимодействия, которое приведет к взаимовыгодным результатам как для Армении, так и для Ирана.

«Уверен, что наше сотрудничеств в сфере экономики, в частности в энергетической отрасли, будет продолжать развиваться, расширяться и приведет к взаимовыгодным результатам как для Армении, так и для Ирана», – заявил Ашот Манукян.

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере как между Арменией и Ираном, так и в рамках регионального сотрудничества.

«Мы наладили отличное сотрудничество с Арменией в сфере газа и электроэнергии, существуют также возможности и потенциал расширения взаимодействия в данной сфере», – отметил в свою очередь Акбар Торкан.

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Рубрики: Международные, Официальные, Экономика

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