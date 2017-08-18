Глава Генштаба ВС Ирана в Анкаре встретился с Эрдоганом

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери провел в среду вечером в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром обороны Турции Нуретдином Каникли, сообщает издание Иран.Ру со ссылкой на Mehr News.

Возглавляя высокопоставленную военно-политическую делегацию по приглашению главы Генерального штаба турецких вооруженных сил Хулуси Акара, Багери прибыл в Турцию во вторник утром для трехдневного визита, первого в своем роде со времен иранской революции 1979 года.

Багери и турецкие чиновники обсудили ряд региональных вопросов, в том числе решение Иракского Курдистана относительно референдума. Более подробной информации предоставлено не было.

Однако, визит Багери происходит через неделю после того, как Турция начала возводить стену вдоль своей границы с Ираном, пытаясь укрепить пограничную безопасность и остановить незаконную контрабанду, отмечает Tehran Times. Кроме того, Тегеран и Анкара ранее выразили решительную оппозицию объявленному решению Регионального правительства Иракского Курдистана провести референдум о независимости 25 сентября этого года.

Также одним из вопросов, которые могли обсуждать глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана с президентом Турции и другими турецкими высокопоставленными лицами, являются переговоры в Астане по мирному урегулированию в Сирии. Пять раундов, поддерживаемых ООН, внутрисирийских переговоров в Астане позволили установить ненадежное прекращение огня и создать зоны «деэскалации». Шестой раунд должен состояться в конце августа, так как Иран, Турция и Россия разрабатывают детали по районам деэскалации.

Саудовская осада Катара также способствовала улучшению связей между Тегераном и Анкарой, которые приняли сторону Дохи. 5 июня Саудовская Аравия вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом разорвала связи с Катаром. Турция и Иран, наверняка, могут скоординировать усилия по оказанию помощи Катару.