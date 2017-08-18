Дональд Трамп оказался в изоляции из-за бунта крупного бизнеса

Президент США Дональд Трамп, который обещал сделать американскую промышленность великой, внезапно оказался в одиночестве, после того как его соратники покинули корабль. Об этом в статье на сайте Русской службы ВВС пишет бизнес-редактор ВВС Саймон Джек.

Первым за бортом оказался Кеннет Фрейзер, исполнительный директор фармацевтической компании Merck, который в понедельник ушел из экспертного совета по промышленности, учрежденного Трампом.

В этот же день еще двое советников Трампа последовали его примеру — исполнительный директор Under Armour Кевин Планк и глава Intel Corp Баян Крзаних. Это стало походить на паническое бегство.

Но когда советы покинул бывший глава General Electric Джеффри Иммельт, стало очевидно, что корабль тонет.

Бизнесмены ушли на фоне противоречивой реакции Трампа на события в Шарлотсвилле.

Глава Blackstone и председатель президентского совета по стратегии и политике Стивен Шварцман созвал остальных участников, чтобы обсудить нарастающий кризис, после этого происходящее стало напоминать скачки с участием Трампа и окружающих его бизнесменов и политической элиты.

В ответ на действия бизнесменов Трамп решил закрыть оба экспертных совета. «Вместо того, чтобы оказывать давление на предпринимателей в совете по промышленности и стратегии и политике, я их закрываю. Всем спасибо!» — написал президент США в «Твиттере».

Странные отношения

Истина заключается в том, что участники этих групп мало что делали в реальности, кроме как сидели вокруг президента перед телекамерами и изредка отбивали нападки на их бизнес в «Твиттере».

Руководитель JP Morgan Джейми Даймон недавно сказал: «Согласен ли я со всем, что он [Трамп] говорит? Нет. Но он пилотирует самолет, на борту которого все мы, и я намерен поддержать его».

Это заявление прозвучало до событий в Шарлоттсвилле, после которых президент не смог осудить действия экстремистов. После тяжелой паузы Трамп все же поддался давлению и назвал Ку-клукс-клан, расистов и неонацистов преступниками.

Нерешительность президента по такому болезненному вопросу сподвигла афроамериканца Кена Фрейзера из Merck возглавить «бунт».

Но теперь фокус сместился на представителей крупного бизнеса, обладающих реальной административной властью и влиянием.

Бывший глава Exxon Mobil и нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также бывший президент Goldman Sachs и нынешний главный советник Трампа по экономике Гэри Коэн, вероятно, чувствуют себя не очень комфортно, видя как отворачиваются от президента их коллеги.

У Дональда Трампа всегда были непростые отношения с представителями крупного бизнеса. Он критиковал их за экспорт американских рабочих мест, а оказавшись в Белом доме, предложил им посты в администрации.

Трамп уже неоднократно возвращался к предвыборной риторике, замечая, что крупные компании не являются настоящими друзьями для американского рабочего.

Но проблема в том, что они уже и не являются друзьями президенту. Утрата поддержки и лояльности бизнес-элиты серьезно подорвет веру американского населения в способность Трампа вести экономику страны к процветанию.

Рынки кажутся невозмутимыми. Это само по себе вредно для Трампа. Это свидетельствует о снижении значимости президента, который выглядит теперь очень одиноким.

Фото — ВВС