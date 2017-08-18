Китайским инвесторам представлен инвестиционный потенциал Армении

Торговый представитель Армении в Китайской Народной Республике Грант Абаджян 16 августа в Пекине, в центральном офисе Международной торговой палаты частного сектора Китая, представил китайским инвесторам и предпринимателям бизнес-среду, инвестиционную привлекательность, потенциал и имеющиеся возможности Армении, а также ряд инвестиционных программ в сфере инфраструктур, дорожного строительства, горнорудной промышленности, производстве, сельском хозяйстве и энергетике.

В частности, вниманию участников были представлены инвестиционные проекты по строительству автомагистрали Север-Юг и железной дороги Армения-Иран, проекты в сфере возобновляемой солнечной, ветряной, геотермической и гидроэнергетической энергетики. Вниманию участников были представлены проекты по рыбоводству в Армении, возведению тепличных хозяйств, строительству в Армении медеплавильни и ряд программ в горнорудной промышленности и сфере производства. Участники встречи коснулись и программы строительства свободной экономической зоны в Мегри.

На встрече присутствовали более 40 представителей из государственных и частных структур.

Как передают из пресс-службы Министерства экономического развития и инвестиций РА, торговый представитель Армении в Китае Грант Абаджян отметил, что китайская сторона проявляет большой интерес к инфраструктурам и сфере горнорудной промышленности.

«Проводятся интенсивные работы для предоставления достоверной информации об экономической и инвестиционной среде в Армении и в целом о стране и повышении ее узнаваемости. С китайскими предпринимателями и инвесторами часто проводятся мероприятия в разных форматах, встречи, чтобы они были лучше информированы о возможностях сотрудничества в разных сферах экономики Армении и инвестиционном потенциале.

Одним из таких мероприятий является сегодняшняя встреча. Подобные мероприятия будут носить непрерывный характер, и в результате правильно ориентированной работы мы будем стимулировать рост объемов китайских инвестиций», – добавил Абаджян.

Министерство экономического развития и инвестиций