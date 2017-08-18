Цены на авиабилеты выросли из-за увеличения спроса: глава Гражданской авиации Армении

«Почему резко выросли цены на авиабилеты», — на этот вопрос вчера после заседания правительства начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве РА Сергей Аветисян ответил, что подорожание обусловлено увеличением спроса и пиковым сезоном.

«Туристические потоки по всему миру имеют пиковый период, и мы в настоящий момент находимся именно в пиковом сезоне. Вторым специфическим компонентом этого года стала то, что систематическая работа в направлении политики открытого неба привела к тому, что Армения на международной авиационной карте получила более заметную роль и активизировала свои позиции, и спрос в направлении нашей страны возрос», – сказал он.

По словам г-на Аветисяна, авиакомпании планируют свои рейсы на летний сезон достаточно рано, за 8-10 месяцев они уже составляют карты своей географии, а значит, при увеличении спроса более запланированного ведет к такой ситуации.

Сергей Аветисян отмечает, что авиакомпании ошиблись в своих расчетах и спрос оказался намного выше: «Видя ситуацию, авиакомпании пытаются внести изменения в их график рейсов, увеличивая как количество рейсов, как типы воздушных судов. Ряд авиакомпаний уже изменил типы своих самолетов, увеличив число посадочных мест».

На вопрос Aravot.am, что правительство уже год направляет свои усилия на развитие туризма, разве невозможно было предусмотреть повышение спроса, чтобы заранее решить эту проблему в сотрудничестве с авиакомпаниями, г-н Аветисян сказал, что не было возможности предвидеть, и вполне возможно, что и в следующем году сложится такая ​​ситуация.

Сергей Аветисян не согласился с тем утверждением в нашем вопросе, что, по мнению экспертов в сфере авиации, дороговизна авиабилетов в нашей стране также обусловлена присутствием на рынке российских авиакомпаний, и они не исключают, что те пришли к антиконкурентному соглашению, из-за чего авиабилеты в нашей стране не дешевеют. Глава гражданской авиации сказал, что со второй половины сентября цены подешевеют в два-три раза.