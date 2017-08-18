Глава села Урцадзор не исключает, что причинa возникновения пожара в Хосровском заповеднике — человеческий фактор

Глава села Урцадзор Рафик Андреасян не исключает, что причиной возникновения пожара в Хосровском заповеднике стал человеческий фактор. «В Хосровском заповеднике люди косили траву, в тот момент сотрудники были там, в тот момент там никого другого не было, были только они», — в беседе с Радио Азатутюн сказал Андреасян.

На уточняющий вопрос, кто это «они», сельский староста ответил: «Те, кто осуществляли покос травы, организованный сотрудниками заповедника, может быть один был работником, а другой – нет, но двое лесничих были там».

По его словам, в лесу траву косили с помощью техники, это могло стать причиной возникновения пожара. «У техники есть глушитель, в процессе работы он нагревается, и в этот момент сухая трава могла попасть на него и загореться. Сухая трава в это время как бензин. Это вероятная версия», — сказал глава села.

Напомним, в государственном заповеднике «Хосровский лес» пожар вспыхнул 12 августа в 20 километрах к северу от села Урцадзор Араратской области. Вчера утром МЧС Армении сообщило, что пожар нейтрализован по периметру в 13,5 км из 16 км, а вечером сообщалось, что удалось потушить основные очаги пожара, продолжающегося по оставшемуся периметру в 2,5 км.

Самолет МЧС России «Ил-76» прибыл в Армению в понедельник вечером. Он уже совершил 15 полетов и сбросов воды над территорией Хосровского заповедника.