Госдепартамент США упоминает о собственности Армянской церкви в Турции: «Голос Америки»

Более двух третей населения планеты лишено права на вероисповедание, вчера заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, представив новый доклад о состоянии свободы вероисповедания в мире. «Почти 80% населения мира живет в условиях ограничения или вражеского отношения к их вере».

По словам госсекретаря, наиболее сложная ситуация со свободой совести сложилась на территориях, находящихся под контролем террористов ИГ, где езиды и христиане, в лучшем случае, платят особую дань, однако чаще их убивают, насилуют или продают в качестве рабов. Серьезные проблемы есть в Саудовской Аравии, Китае, Пакистане, Судане, Иране и Турции, отмечает госсекретарь Тиллерсон: «В Турции власти продолжают ограничивать права человека представителей некоторых религиозных нацменьшинств, а в некоторых общинах продолжаются споры вокруг собственности».

В частности, в докладе отмечается иск Католикосата Великого Дома Киликийского, требующего вернуть незаконно отобранную в 1915 году резиденцию католикоса в Сисе. В июне 2016 года Конституционный суд Турции отклонил иск, приведя в качестве обоснования процедурные причины, однако, в декабре истец обратился в Европейский суд по правам человека. В докладе напоминается и о том, что власти Турции наложили запрет на проведение церковных обрядов в армянской церкви на острове Ахтамар в озере Ван.

В Азербайджане в 2016 году были арестованы 80 религиозных лидеров, которых местные наблюдатели считают политзаключенными. Госдеп подчеркивает, что наиболее сложное положение сложилось у нетрадиционных религиозных конфессий, которые, фактически, лишены права на свободные собрания. «Власти продолжают закрывать религиозные службы», – отмечает Госдеп.

В Армении свобода совести и вероисповедания обеспечена Конституцией, указывается в докладе, а Армянская Апостольская церковь провозглашена национальной Церковью и защитником национальной идентичности. Инцидентов в Армении, направленных против свободы веры, мало, по сравнению с соседями, однако, они имеют место. В частности, в докладе отмечаются случаи насилия 2 октября 2016 года в отношении священника Евангелической церкви в Ванадзоре и 17 случаев давления против Свидетелей Иеговы.

С подробностями можно ознакомиться на сайте Армянской службы «Голоса Америки».