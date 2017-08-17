Замминистра по чрезвычайным ситуациям сообщил о площади выгоревшего леса

Как ранее сообщалось, замминистра по чрезвычайным ситуациям Давид Карапетян сегодня на заседании правительства, которое в связи отпуском премьер-министра Карена Карапетяна вел вице-премьер Ваче Габриелян, сообщил, какая площадь подверглась пожару.

Согласно его отчету, в селе Артаван Вайоцдзорского марза выгорела травяной в радиусе 15 км, из которых 320 гектаров составили леса. Г-н Карапетян отметил, что пожаротушение велось в крайне неблагоприятных природно-климатических условиях, сложном горном рельефе, при длительной засухе, на территориях с высохшим травяным покровом.

«По предварительным данным в Хосровском заповеднике выгорела территория периметром 16 километров, из которых 360 гектаров пришлись на леса. В тушении пожара и в Хосровском заповеднике, и в селе Артаван участвовали различные подразделения вооруженных сил, сотрудники войск особого назначения полиции, сотрудники государственных органов, экологи и жители близлежащих населенных пунктов. Ситуация полностью находится под контролем. Пожарный самолет из России продолжает работу по созданию зон безопасности».

Г-н Карапетян также сказал: «Таких крупных пожаров давно не было, и общественность недостаточно информирована о трудностях при таких пожарах».