Встреча глав МИД еще не гарантия, что Баку не уклонится от взятых на себя обязательств: Нарек Минасян

О возможном развитии событий вокруг переговорного процесса по Карабахскому урегулированию Aravot.am побеседовал с политологом Нареком Минасяном

– Как известно, в сентябре планируется проведение встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В экспертных кругах озвучивается мнение, что есть возможность для возобновления переговоров. Видите ли Вы такие предпосылки, и в каком русле могут развиваться события?

– В последние несколько лет, особенно после апрельской войны с точки зрения продвижения переговорного процесса, к сожалению, никаких положительных предпосылок нет. Между конфликтующими сторонами нет взаимного доверия, что весьма важно в контексте урегулирования любого конфликта. В подобных неблагоприятных условиях, по предварительным данным, в сентябре состоится встреча Налбандян-Мамедъяров. В повестке дня этой встречи, по всей вероятности, будут не вопросы, касающиеся политических переговоров, а задачи по созданию необходимых условий для продвижения переговоров. Об этих условиях неоднократно говорилось, и они частично отражены в достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностях. До сих пор азербайджанская сторона пытается уклониться от выполнения взятых на себя обязательств, и даже встреча глав внешнеполитических ведомств пока никак не может гарантировать существенные шаги в этом направлении. Примечательно и то, что для сопредседателей также вполне понятно, что без формирования соответствующей атмосферы взаимного доверия нереально ожидать какого-либо прогресса в переговорном процессе. Об этом свидетельствует, например, последнее интервью американского сопредседателя Минской Группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, в котором он подчеркнул важность недопущения новой эскалации и, в первую очередь, выведение снайперов с приграничных зон и линии соприкосновения, увеличения числа международных наблюдателей и размещения специального оборудования и так далее.

– Азербайджан, традиционно, перед подобными встречами предпринимает провокации на границе. На Ваш взгляд, какими будут проявления такой политики с учетом углубляющегося в Азербайджане экономического и политического кризиса?

– Уже давно ни для кого не является секретом непредсказуемость Азербайджана. Отсутствие свободной прессы, оппозиции и гражданского общества в Азербайджане дает возможность властям этой страны спекулировать на карабахском конфликте и тезисе так называемой «армянской агрессии» с целью решения и предотвращения ряда внутренних проблем. Эти проблемы носят социальный, политический, а в последнее время еще и экономический характер. С учетом всего этого, естественно, вероятность новых провокаций со стороны Азербайджана (в том числе и до и после встречи министров иностранных дел) никогда нельзя исключать. Мы имеем дело с довольно авторитарной страной, власти которой в процессе принятия решений не имеют какой-либо противодействующей силы.

– На Ваш взгляд, как отразятся обостряющиеся российско-американские отношения на роль этих стран в процессе карабахского урегулирования? Какие новые шаги возможны со стороны этих стран?

– Наблюдающееся в последнее время обострение в отношениях США и России, являющихся сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, еще никак не влияет на процесс карабахского урегулирования. Минская Группа ОБСЕ, независимо от разногласий между Москвой и Вашингтоном, всегда была, и, надеюсь, останется одним из малочисленных мостов сотрудничества для этих стран, в этом формате есть довольно удачный опыт совместной работы. Что касается возможного развития событий, то, на мой взгляд, еще рано делать пессимистичные прогнозы.