«Мы стоим перед новой реальностью, это проект создания армяно-иранской свободной экономической зоны»: Ваче Тертерян

Первый заместитель министра территориального управления и развития РА Ваче Тертерян 16 августа принял делегацию провинции Маркази Исламской Республики Иран во главе с заместителем губернатора провинции по вопросам строительства Азизом Файли. В состав делегации вошли представители города Делиджан, более десяти бизнесменов, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере обработки камня, производства полиэстера, волокон, ковроткачества, производстве чипсов, гидроизоляции, тепличного хозяйства, а также директоры заводов по производству напитков «Алоэ Вера» и завода «Парс Алюминиум»

Поприветствовав гостей, Ваче Тертерян отметил важность визита столь представительной делегации в Армению. «При имеющемся уровне дружественных отношений между Арменией и Ираном, мы придаем большое значение также активизации экономического сотрудничества и переход к контактам нового качества. Сейчас мы стоим перед новой реальностью, это проект создания армяно-иранской свободной экономической зоны, которая, с одной стороны, позволит Армении выйти на иранский рынок, а с другой стороны, создаст возможность для выхода субъектов экономики Ирана на рынки ЕАЭС и Европы», – сказал заместитель министра.

В. Тертерян положительно оценил уровень сотрудничества между провинциями и городами Армении и Ирана, отметив, что между Сюникским, Армавирским, Тавушским, Араратским, Вайоцдзорским марзами Армении и провинциями Гилян, Атрпатакан, Центральная, Хой Ирана налаживаются сотрудничество и взаимные контакты. Заместитель министра заверил, что будет сделано все для активизации и расширения этого децентрализованного сотрудничества. Ваче Тертерян представил гостям потенциал сотрудничества между Арменией и Ираном и инвестиционные возможности. «В настоящее время в Армении создана довольно благоприятная среда для инвестирования, а правительство в свою очередь готово содействовать любой реалистичной программе», – подчеркнул В. Тертерян, указав на возможности сотрудничества в марзах в сфере туризма, промышленности и здравоохранения.

Глава делегации Азиз Файли поблагодарил за прием. Он представил возможности провинций ИРИ в качестве экономических рынков. Иранский чиновник отметил важность активизации экономического сотрудничества с Арменией, отметив, что развитию армяно-иранского сотрудничества способствовали также и недавние шаги, направленные на отмену визового режима, создание свободной экономической зоны.