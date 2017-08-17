Замглавы МЧС: говорить, что пожар потушен только благодаря “Ил-76”, было бы сильным преувеличением

Работы по тушению крупного природного пожара, вспыхнувшего 10 августа в Вайоцдзорской области Армении близ села Артаван, уже полностью завершены. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства РА заместитель главы МЧС Давид Карапетян, обравшись к оперативной ситуации и противопожарным работам, проводимым в нескольких районах республики. Об этом передает Panorama.am.

«В марзе Вайоц дзор от пожаров пострадал травяной покров протяженностью 15 км, 320 гектаров из которого составляют леса. Вырыты многоярусные окопы с целью исключения распространения огня», – сказал он.

Обратился он также к другому крупному пожару. «Основные очаги пожара, вспыхнувшего 12 августа на территории государственного заповедника “Хосровский лес”, были потушены еще накануне, 16 августа. Необходимо отметить, что противопожарные работы, проводимые на протяжении нескольких дней, осуществлялись в неблагоприятных погодных условиях – сложный горный рельеф, выжженный травяной покров, ветра, способствующие быстрому распространению огня. По предварительным данным, на территории заповедника “Хосровский лес” от огня пострадали 360 гектаров леса», – отметил замминистра.

По словам замминистра, на данный момент ситуация полностью находится под контролем, проводятся работы по ликвидации последствий пожара.

Что касается общественных обсуждений касательно темы пожаров, то Д. Карапетян отметил: «К сожалению, крупные лесные пожары являются серьезным вызовом даже для самых развитых стран мира. Это ни в коем случае не оправдание. Как и в случае крупной чрезвычайной ситуации, так и в случае этих пожаров в МЧС будет проведено подробное расследование, будет дана профессиональная оценка с целью извлечения уроков, развития возможностей реагирования на лесные пожары и с целью снижения рисков подобных ситуаций в сотрудничестве с другими ответственными организациями».

В ходе брифинга после заседания правительства, Д. Карапетян добавил, что планируется сотрудничество с международными коллегами, в том числе и приобретение авиации в случае предоставления государственных средств.

Обратившись к предоставленному МЧС России самолету Ил-76, он отметил: «Российский самолет провел достаточно эффективную и полезную работу, продолжает ее проводить, но говорить, что пожар потушен только благодаря “Ил-76”, было бы сильным преувеличением. Здесь важную роль сыграли как самолет, так и сотни работников, которые помогали тушить пожар на земле. Было бы непрофессионально говорить, что, купив один самолет, мы снизим риски».