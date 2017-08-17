Карен Карапетян ознакомился в Арцахе с работами по восстановлению села Талиш и новой зоной отдыха в Матагисе: видео

Как сообщает пресс-служба Правительства Арцаха, премьеры двух армянских республик в Аскеранском и Мартунинском районах ознакомились с внедрением капельной системы орошения на табачных полях и в гранатовых садах.

Премьер А. Арутюнян отметил, что правительство Арцаха поощряет и содействует всем хозяйствующим субъектам, которые желают внедрить в своих садах данную систему.

Затем премьеры отправились в Мартакертский район, побывали в общинах Матагис и Талиш. Главы правительств в сопровождении председателя Совета безопасности НКР Виталия Баласаняна ознакомились с ходом строительных работ в селе Талиш, которое более других пострадало в ходе Апрельской войны 2016г. Они на месте обсудили ряд программ касательно развития данной общины.

«Программа восстановления Талиша находится в центре нашего каждодневного внимания. В апреле прошлого года, вследствие инициированных Азербайджаном военных действий, население этого села вынуждено было покинуть свой дом и землю. На сегодня перед нами стоит задача обеспечить достаточные меры безопасности и привлекательные социально-экономические условия, чтобы в дальнейшем у жителей Талиша не возникало проблемы покинуть родное село», – отметил премьер НКР.

А. Арутюнян и К. Карапетян в Матагисе посетили недавно открывшуюся зону отдыха, ознакомились с условиями для проведения досуга, созданными при помощи иностранных инвестиций на местном водохранилище.