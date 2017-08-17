В украинском Днепре состоится чин освящения армянской церкви Св. Григора Лусаворича

22 августа в Днепре состоится чин освящения и установки крестов и колоколов армянской церкви Св. Григора Лусаворича, передает AnalitikaUA.net.

Также в рамках церемонии будет открыт мемориальный источник рядом с церковью.

Как сообщили в Украинской епархии ААЦ, возглавит церемонию епископ Маркос Ованнисян. Днепровская армянская община приглашает всех желающих посетить это важное событие.

Ранее AnalitikaUA.net сообщал, что строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра.

По данным Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины,

за прошедшие пять лет армянским религиозным общинам были переданы церковь Успения Св. Богородицы в г. Белгород-Днестровский, церковь Св. Николая (Св. Никогайоса) в г. Каменце-Подольском и церковь Св. Григория в г. Бережаны.

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