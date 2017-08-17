Главный тренер сборной Армении по баскетболу подвел итоги матча со Швецией: «Все в наших руках»

Главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич после выездной игры со Швецией подвел итоги встречи.

Отметим, в предварительном раунде Чемпионата мира по баскетболу 2019 года сборная Армении в важном матче со сборной Швеции 16 августа уступила со счетом 70:93. Перед большим перерывом счет был 56:32 в пользу шведов. Армянской сборной в двух последующих четвертях не удалось существенно сократить разницу в счете.

Тем самым, в предварительном раунде чемпионата мира по баскетболу 2019 года Армения потерпела второе поражение. В случае победы в этом матче армянские баскетболисты обеспечивали путевку в следующий этап. Однако сейчас ситуация усложнилась. Сборная Армении 19 августа на своей площадке проведет решающую игру со сборной Боснии и Герцеговины. После пяти туров боснийцы возглавляют турнирную таблицу группы «А».

Как сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении (НОКА), в беседе с пресс-службой Федерации баскетбола Армении Никша Бавцевич отметил: «Соперник оказал большое давление на нас и действовал довольно грубо. Швеция совершила в этой игре 31 нарушение правил. Они взяли под очень сильный контроль Боатрайта».

«К сожалению, мы не выдержали этого давления. Совершили 19 потерь мяча. Также довольно неудачно исполняли штрафные броски. Эти два обстоятельства оказали большое влияние на исход матча. Наша команда еще не имеет опыта подобных встреч, что было заметно в сегодняшней игре», – отметил тренер.

«Швеция победила и обеспечила себе место в следующем раунде. Все еще в наших руках, поскольку в последнем туре мы можем победить Боснию и завоевать вторую путевку в этой группе. Другого варианта нет: нужно победить Боснию. Надеюсь, что армянские болельщики придут в зал и поддержат нас», – сказал Никша Бавцевич.

Матч Армения – Босния и Герцеговина состоится 19 августа и начнется в 20:00. Вход свободный.