Почему активизировались «прозападники»? – «Грапарак»

Интервью с председателем Армянского Института международных отношений и безопасности, политологом Степаном Сафаряном.

– В последнее время наблюдается активизация прозападников, будь то движение, инициатива, или выступления отдельных политологов. Согласны ли Вы с этим, и чем объясните такую активность, тем более, что заметна и сдержанность пророссийских деятелей?

– Известный «выбор» Армении 3 сентяря (решение о вступлении в ЕАЭС, — авт.) и его последствия создали благодатную почву для формирования альтернативной повестки. К сожалению, оппозиция Армении предпочла не формировать повестку, которая стала бы альтернативой действующим властям. С одной стороны, персонифицированная борьба, с другой стороны – купля-продажа голосов избирателей и так далее, не допустили эту идеологическую альтернативную повестку и ее победное шествие. Тем не менее, если даже политические силы Армении упустили момент для использования этих благоприятных условий, это не означает, что таких возможностей нет, особенно, когда мы с каждым днем все чаще сталкиваемся с внутриполитическими кризисами, и позиции любой политической силы явным образом еще более усиливаются против власти. Конечно, в таких условиях понимая, что есть вакуум, есть свободный электорат, который, по сути, если даже не внушителен по своим масштабам, то это все же стабильный электорат. Речь идет об интеллигентных, интеллектуальных представителях среднего класса, которые явно не видят альтернативы демократическим, европейским ценностям, следовательно, для того, чтобы стать рупором этого электората, есть такие шаги.

– А может ли активность прозападников быть обусловленной Карабахским конфликтом: противодействием сопредседателям Минской группы, и так далее?

– Знаете, прозападный лагерь Армении довольно пестр, следовательно, говорить в этом ракурсе о единстве вопроса невозможно.

Лусине ШАХВЕРДЯН

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