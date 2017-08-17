Специалисты МЧС Армении на вертолете МО совершили разведывательный полет над «Хосровским лесом»

Сегодня утром, в 09:00, группа специалистов МЧС Армении на вертолете Минобороны РА начала осуществление разведывательного полета над территорией государственного заповедника «Хосровский лес» для оценки результатов тушении пожара.

Как передает пресс-служба МЧС РА, на месте осуществляют дежурство 42 спасателя-пожарника, а также рядовые граждане. Проводятся работы по тушению некоторых очагов пожара, а также работы по предотвращению повторного возгорания.

Отмечается, что самолет Ил-76 МЧС России, который утром 15 августа начал полеты для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, до сих пор осуществил 11 вылетов. Вопрос дальнейшей работы самолета будет решен после исследования разведывательных данных. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправляется на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване.

Вечером 16 августа пресс-служба МЧС РА заявила, что в результате работ по ликвидации крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, к 17:30 по ереванскому времени, удалось потушить основные очаги огня на оставшемся участке периметром 2.5 км. Напоминалось, что ранее удалось локализовать и потушить пожар периметром 13.5 км из 16 км. Подчеркивалось, что в работы по тушению огня подключены природоохранные и Вооруженные силы, местное население. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работу продолжил также российский противопожарный самолет Ил-76, который создавал пояса безопасности и влажную атмосферу с целью исключения возможности повторного возгорания.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что основные очаги пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» по состоянию на 16 августа удалось потушить.

Глава правительства на своей странице в соцсети Facebook поблагодарил всех участвовавших в тушении пожара, в том числе власти России за содействие и предоставление специальной техники. «Ни одна страна не застрахована от чрезвычайных ситуаций, и бывают случаи, когда даже самые мощные государства не в состоянии исключительно собственными силами бороться с природной стихией. Естественно, это не означает, что у нас нет проблем и мы не будем делать соответствующих выводов. Ситуация будет тщательно изучена, и будет сделано по максимуму для исключения возможности повтора подобных бедствий в дальнейшем», – написал премьер Армении.