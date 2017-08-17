Военные специалисты США завершили курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке

Американские военные специалисты завершили курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины, опубликованном в среду, 16 августа, передает Deutsche Welle.

Планируется, что прошедшие подготовку военнослужащие в составе мобильных групп инструкторов будут обучать артиллеристов вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на юго-востоке страны.

Курсы под руководством военных из США проходили на одном из полигонов на Украине. В учебную группу попали «только лучшие» украинские военнослужащие, прошедшие специальный отбор, отмечается в пресс-релизе.

Артиллерийской разведкой называют добывание информации об объектах противника для подготовки и наведения огня артиллерии по его позициям.