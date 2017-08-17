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15:16 | Август 17 2017

Военные специалисты США завершили курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке

Военные специалисты США завершили курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке

Американские военные специалисты завершили курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины, опубликованном в среду, 16 августа, передает Deutsche Welle.

Планируется, что прошедшие подготовку военнослужащие в составе мобильных групп инструкторов будут обучать артиллеристов вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на юго-востоке страны.

Курсы под руководством военных из США проходили на одном из полигонов на Украине. В учебную группу попали «только лучшие» украинские военнослужащие, прошедшие специальный отбор, отмечается в пресс-релизе.

Артиллерийской разведкой называют добывание информации об объектах противника для подготовки и наведения огня артиллерии по его позициям.

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Рубрики: Военные, Международные

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