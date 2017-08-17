Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин: второй Корейской войны не будет

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что второй войны на Корейском полуострове не будет, несмотря на отсутствие обещаний со стороны Севера отказаться от программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом передает Голос Америки.

«Люди работали вместе, чтобы восстановить страну после Корейской войны, и мы не можем потерять все снова, – заявил он на пресс-конференции в четверг. – Я могу с уверенностью сказать, что новой войны на Корейском полуострове не будет».

Мун Чжэ Ин также сообщил, что изучает возможность направления в Северную Корею спецпосланника для переговоров, если Пхеньян прекратит свои ракетные и ядерные испытания.

Он также подчеркнул, что получил твердые заверения со стороны США, что они не будут предпринимать никаких действий военного характера без одобрения Сеула.

«США и президент Трамп недавно пообещали проводить консультации с Южной Кореей, чтобы получить наше одобрение на любые действия в отношении Северной Кореи, которые они будут предпринимать. Речь идет о твердой договоренности между Южной Кореей и США», – заявил Мун Чжэ Ин.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял «очень мудрое и хорошо продуманное и обоснованное решение» о переносе запусков ракет в сторону американской территории Гуам.

«Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой», – написал он в Твиттере в среду.

Во вторник государственные СМИ КНДР сообщили, что северокорейский лидер заявил, что на какое-то время отложит реализацию плана запустить четыре ракеты, которые должны были пролететь над Японией и упасть в районе острова Гуам, преодолев расстояние в 3400 километров. По словам Ким Чен Ына, он хочет посмотреть, «будут ли янки упорствовать в своих крайне опасных и безрассудных действиях».

Вице-президент Майк Пенс, выступая с совместным заявлением с президентом Чили Мишель Бачелет, призвал Чили и ряд других стран Латинской Америки «разорвать все дипломатические и торговые связи» с Северной Кореей.

«Президент Бачелет и я говорили сегодня о том, что США придают большое значение продолжению дипломатической изоляции режима Кима», – сказал Пенс.

Хотя Северная Корея не имеет дипломатических представительств или банковских институтов в Чили, две страны поддерживают торговые отношения. Пенс призвал Чили отнести свои отправляемые на экспорт вина к предметам роскоши, что не позволит Северной Корее получить их в соответствии с действующими санкциями.

Со своей стороны министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник российскому коллеге Сергею Лаврову, что Москва и Пекин должны объединить усилия для снижения напряженности, чтобы никто не мог «спровоцировать инцидент у них на пороге».

«Самая важная задача сейчас состоит в том, чтобы США и Северная Корея «нажали на тормоза» в своих взаимных подстрекательствах с помощью слов и действий, снизили градус напряженности и не допустили появления «августовского кризиса»», – заявил Ван И.

Согласно Пекину, Лавров выразил опасения, что напряженность может вновь усилиться в следующий понедельник, когда США и Южная Корея начнут масштабные военные учения.

По словам Лаврова, применение военной силы для урегулирования северокорейской ядерной проблемы совершенно неприемлемо, и ядерную проблематику полуострова необходимо урегулировать политическими и дипломатическими методами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо найти политическое решение для северокорейской ядерной проблемы, поскольку потенциальные последствия боевых действий «слишком ужасны для того, чтобы даже думать о них».

«По мере усиления напряженности растет риск непонимания, ошибочных расчетов и дальнейшей эскалации, – предупредил Гутерриш. – Поэтому крайне важно снизить тон риторики и обратиться к дипломатии».