62% французов недовольны первыми 100 днями президентства Эммануэля Макрона

Почти две трети французов не одобряют действия президента Эммануэля Макрона в первые 100 дней на посту. Таковы результаты опроса Harris Interactive, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ouest France.

Так, 62% французов выразили недовольству работой президента в первые 100 дней на посту.

Противоположного мнения придерживаются лишь 37% опрошенных.

Больше всего недовольных президентством Макрона среди избирателей крайне правого «Национального фронта» — 94%, Компартии и партии «Франция непокоренная» — 87%.

Деятельность Макрона не устраивает также 75% сторонников Республиканцев, 57% социалистов и лишь 11% избирателей партии президента «Вперед, республика».

Фото — Международное Французское радио-RFI