Чем грозят Западу российско-белорусские военные учения «Запад»: Deutsche Welle

Deutsche Welle. С 14 августа в Беларусь прибывают российские воинские части для участия в совместных учениях «Запад-2017». Подобные маневры уже проводились в 2009 и 2013 годах. По мнению белорусских оппозиционеров, после учений в этом году российские войска могут остаться на территории Беларуси и фактически оккупировать независимое государство. А западные политики и эксперты высказывают опасения, что РФ не будет соблюдать условия Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в котором прописан потолок численности участвующих в маневрах военнослужащих, а именно — 13 тысяч солдат.

Выполняет ли Россия условия Венского документа?

По данным российских военных, в учениях будут задействованы 12 700 военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вежливо поблагодарил Москву за предоставленную информацию, но заявил, что эти данные будут проверены. Особую обеспокоенность по поводу наращивания военных группировок на западных границах России и в Беларуси выражают Украина, Польша и балтийские государства. По мнению литовских военных, в действительности речь идет о десятках тысяч человек. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал даже цифру в 100 тысяч солдат, при помощи которых президент РФ Владимир Путин намерен «испытать НАТО».

Многие эксперты разделяют эти опасения. Так, известный российский военный эксперт Александр Гольц указывает на то, что у Москвы в этом отношении скверная репутация. Ведь ранее в ходе конфликта в Донбассе Россия весьма своеобразно интерпретировала Венский документ. Кремль заявлял, что войска, которые сосредоточены у украинской границы, единому плану не подчиняются, что там проходят отдельные маневры отдельных соединений. И всякий раз, по заверениям российских военных, численность задействованных военнослужащих не достигала лимита, который определяет Венский документ.

Кроме того, продолжает Гольц, представители командования вооруженных сил Беларуси заявляли, что нынешние учения будут проходить на территории от Кольского полуострова до Калининграда. Это означает, что концентрация войск будет иметь место не только в Беларуси, но и в РФ, причем, не исключено, — по тому же сценарию, что и у украинских границ.

Сходные опасения высказала в интервью DW и Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт берлинского фонда «Наука и политика», автор целого ряда публикаций о военной реформе в России, об отношениях между Россией и НАТО и роли России на Ближнем Востоке. Она напомнила, что в прошлом в РФ уже проходили широкомасштабные учения, в которых были задействовано порядка 100 тысяч военнослужащих. По словам немецкого эксперта, министр обороны Литвы имел в виду, очевидно, всех российских военных, которые, возможно, примут участие в маневрах как на территории Беларуси, так и России.

Все в рамках допустимого?

Правда, признала Маргарете Кляйн, в данный момент эта тема стала предметом многочисленных спекуляций, а потому не стоит спешить с выводами. Не так давно в СМИ появились сведения о том, что российское Минобороны арендовало около четырех тысяч железнодорожных вагонов для переброски войск в Беларусь и что это гораздо больше, чем в ходе предыдущих учений «Запад». Тем не менее, по словам Кляйн, данные о резком увеличении численности российских военнослужащих, направляющихся в Беларусь, пока не подтвердились.

В свою очередь белорусский военный эксперт Александр Алесин отмечает, что во время учений «Запад-2009» было арендовано около шести тысяч железнодорожных вагонов, а в ходе «Запад-2013» — около трех тысяч.

Так что все остается в рамках допустимого, выразил уверенность Алесин, добавив, что, по его собственным расчетам, на каждого военнослужащего в современной армии приходится до тридцати тонн груза. Это усредненная величина, в которую входят вес боевой техники, боеприпасов, снаряжения, продуктов питания и т.д. По мнению эксперта, переброска в Беларусь десятков тысяч солдат не останется незамеченной и может привести к коллапсу транспортной системы.

«Виртуоз» Лукашенко как гарант белорусской независимости

Сценарий оккупации Беларуси Александру Алесину представляется маловероятным. Ведь, по его выражению, захват единственного государства-союзника окончательно подорвал бы доверие к Москве даже у ее потенциальных партнеров. В этом случае полностью утратил бы доверие к себе как внутри страны, так и за ее пределами и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так что, заверил Алесин, ни одна из сторон не заинтересована в таком развитии событий. Он также напомнил, что с 2013 года Кремль настаивал на размещении в Беларуси базы российских ВВС. Тем не менее, несмотря на все старания, Москва так и не добилась от Минска согласия по этому вопросу.

На этот факт указала и Маргарете Клейн, подчеркнув, что белорусские власти проявили готовность более прозрачно действовать в ходе нынешних учений. Александр Гольц также считает, что пока у власти в Беларуси будет Александр Лукашенко, российские войска в Беларуси не останутся.

«Этот человек вполне заслужил упоминания в любом учебнике дипломатии, поскольку виртуозным образом выкачивал деньги из России в течение 20 лет, говоря о том, что Беларусь является стратегическим предпольем РФ. Но ровно в тот момент, когда дошло до дела, и возник вопрос о появлении российской базы на территории Беларуси, господин Лукашенко сделал разворот на 180 градусов. И, что интересно, Владимир Путин был вынужден это съесть», — заключил российский эксперт.

На снимке — российско-белорусские учения «Запад-2013» (Фото — из архива Deutsche Welle)