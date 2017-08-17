Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:40 | Август 17 2017
10:40 | Август 17 2017

Россия выступает «против усиления экономического давления» на КНДР: Лавров

Россия выступает «против усиления экономического давления» на КНДР: Лавров

Россия выступает против усиления экономического давления на Северную Корею. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, возможности экономических ограничений против Пхеньяна практически исчерпаны, передает Голос Америки.

Конфликт вокруг ракетной программы КНДР обострился после заявлений Пхеньяна о наличии ядерной боеголовки. 5 августа Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию о санкциях против Северной Кореи. Документ предусматривает ограничения на импорт угля, железной руды и морепродуктов. В США подсчитали, что новые санкции сократят валютные доходы Пхеньяна на треть.

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае угрозы обрушить на КНДР «огонь и ярость». В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовят удар по острову Гуам в Тихом океане. Там расположена крупная американская военная база.

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Рубрики: Международные

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