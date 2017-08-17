Из офиса депутата Национального Собрания от РПА Ваграма Багдасаряна сообщают:

Сведения, циркулирующие вокруг имени Ваграма Багдасаряна, которые не имеют ничего общего с действительностью, не получив отклика, продолжают оставаться предметом спекуляций для некоторых «сил». Официально заявляем, что Ваграм Багдасарян не имеет никакого отношения к исследованиям на территории Ардви. Более того, сообщаем, что проведение исследования и подлежащий эксплуатации рудник – это совершенно разные понятия. Для превращения в рудник необходимы инвестиции в миллионы долларов и десятки лет, что, экономически, естественно, положительное явление. Недра – дар, который может обеспечить развитие для каждой страны. Однако, независимо от размера инвестиции, если это будет наносить вред культурно-историческому объекту, тем более земле, где покоится прах Святого Отца Овнана Одзнеци, то это недопустимо.

Пытаясь ввести в заблуждение общественность, в попытках бросить тень на авторитет Ваграма Багдасаряна, вы тем самым охаиваете самих себя. Подстрекая представителей СМИ к публикации ложной и недостоверной информации, вы ставите под сомнение их общественное доверие и авторитет, заработанные огромным многолетним трудом.

Мы бы посоветовали вам заняться общеполезным делом и прекратить тщетные попытки заполнять информационное поле аморальной дезинформацией.

15.07.2017г