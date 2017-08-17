Заключительный этап проекта «Новая жизнь Одзуна» завершается восстановлением разрушенной в советские годы аркады: видео

Остались считаные дни до завершения программы возрождения Одзуна. Находящаяся с 2011 года под угрозой разрушения королева Лори получила новое дыхание.

Новейшие европейские технологии и решения, которые в Армении ранее никогда не применялись в реставрации памятников, были беспрецедентными на всем постсоветском пространстве, сообщается в пресс-релизе. Воздействие строительства не должно нарушать архитектурный облик памятника. Это девиз программы «Новая жизнь Одзуна», которая стала реальностью.

В Одзуне полным ходом идут работы завершающей стадии: восстанавливается северная аркада, разрушенная в советские году с целью реконструкции, но так и не восстановленная из-за распада страны. После завершения программы купольная базилика Одзуна, словно получив новые крылья, на крепкой основе устремится в следующее тысячелетие своей жизни.