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12:02 | Август 17 2017

Заключительный этап проекта «Новая жизнь Одзуна» завершается восстановлением разрушенной в советские годы аркады: видео

Заключительный этап проекта «Новая жизнь Одзуна» завершается восстановлением разрушенной в советские годы аркады: видео

Остались считаные дни до завершения программы возрождения Одзуна. Находящаяся с 2011 года под угрозой разрушения королева Лори  получила новое дыхание.

Новейшие европейские технологии и решения, которые в Армении ранее никогда не применялись в реставрации памятников, были беспрецедентными на всем постсоветском пространстве, сообщается в пресс-релизе. Воздействие строительства не должно нарушать архитектурный облик памятника. Это девиз программы «Новая жизнь Одзуна», которая стала реальностью.

В Одзуне полным ходом идут работы завершающей стадии: восстанавливается северная аркада, разрушенная в советские году с целью реконструкции, но так и не восстановленная из-за распада страны. После завершения программы купольная базилика Одзуна, словно получив новые крылья, на крепкой основе устремится в следующее тысячелетие своей жизни.

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Рубрики: Культура

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