Сурен Караян и советник президента Ирана обсудили экономическую повестку и сотрудничество

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян сегодня встретился с делегацией, возглавляемой советником президента Исламской Республики Иран, секретарем Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбаром Торканом. Министр поблагодарил за визит и выразил уверенность, что он еще больше укрепит дружеские отношения между Арменией и Ираном. «Я придаю большое значение развитию армяно-иранских экономических отношений, и сегодня с большим удовольствием буду обсуждать возможности реализации имеющегося потенциала», – отметил Сурен Караян

Акбар Торкан поблагодарил министра за теплый прием. Он указал, что они намерены ознакомиться с программами долгосрочного развития Армении и обсудить армяно-иранское экономическое сотрудничество.

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян подчеркнул, что международный опыт свидетельствует, что движущей силой развития общего экономического сотрудничества может быть активное взаимодействие между свободными экономическими зонами, в данном случае – создаваемые на границе Армении на участке Мегри и на границе Ирана – СЭЗ «Араз». По словам министра, это может стать основанием для общей программы развития регионов на севере Ирана и юге Армении.

Министр отметил, что к этому диалогу уже проявляют интерес предприниматели и должностные лица ряда стран. По мнению обеих сторон, необходимо разработать механизмы максимально облегченного сотрудничества, чтобы две СЭЗ выступали не конкурентами, а партнерами. Присутствовавшим на встрече руководителям свободных экономических зон «Араз» и Мегри поручено сформировать четкие предложения. Министр также отметил, сотрудничество между СЭЗ будет способствовать и развитию туризма.

Акбар Торкан отметил, что ставшая реальностью благодаря усилиям правительства Армении и посольства Ирана отмена визового режима придала мощный серьезный импульс для развития туризма. «Я сам стал свидетелем того, что в Ереване находится множество иранских туристов, это очень приятно. В этой области мы может иметь большие достижения. Сотрудничество в сфере туризма ведет также к углублению экономического сотрудничества в других областях».

Министр экономического развития и инвестиций РА обсудил с советником президента ИРИ вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма, в частности, развитие в Армении туризма «Халяль». Были также обсуждены возможности для развития регионального туризма, вопросы обеспечения инфраструктурами.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности и создания совместных промышленных предприятий. Были также обсуждены возможности экспорта через Армению на рынок ЕАЭС и других стран, а также коридор к Черному морю. По инициативе министра Сурена Караяна и Акбара Торкана были созданы три рабочие группы для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, свободных экономических зон и промышленности и выработки практических рекомендаций. Была достигнута договоренность о том, что министр вместе с главой делегации к концу визита подведут итоги работы групп и обсудят конкретные практические предложения.

Министерство экономического развития и инвестиций РА