Председатель Союза потребителей: «У некоторых нелепо спрашивать, за сколько купили школьную сумку?»

Председатель Союза потребителей Армен Погосян, выступая 16 августа в Пресс-клубе «Постскриптум» на тему ежегодного 6-процентного роста цен, заметил, что детское питание за три года подорожало на 20 процентов. «Цены растут повсюду, но в прогрессивном мире растут и доходы. А в Армении, если даже они и повышаются, то незначительно. Например, пенсии у пенсионеров выросли всего на 2000 драмов. Потребительская корзина составляет 55000 драмов, средняя зарплата равна 150 тысяч драмов. Представьте, если в семье живут 3-4 человека. Все это не говорит о достойной жизни. В конце концов, человек не родился, чтобы есть только помидоры или изнашивать обувь, он должен также посещать театр, оперу, а это у нас составляет ноль процентов», – отметил он.

Говоря о первом сентября, Армен Погосян заметил, что школьные принадлежности не подорожали, зато цены на детскую одежду выросли на 7 процентов. По его расчетам, семье со скромными доходами отправить одного ребенка в школу обходится в 50 тысяч драмов, и это в том случае, когда у нас показатель бедности достигает 30 процентов. «У таких семей будет нелепо спрашивать, за сколько купили школьную сумку?», – добавляет он.

Была также затронута тема о социальной поляризации в школе. Председатель Союза потребителей предложил проводить роскошные выпускные вечера в селах, вместе с местными детьми. Он также призвал запретить использование мобильных телефонов в школах.