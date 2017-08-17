«Киносоюз занимается только раздачей помощи»

Газета «Аравот» поинтересовалась у певца, актера и режиссера Микаела Погосяна, намерен ли он вскоре вступить в борьбу за пост председателя Союза кинематографистов, тем более, что упоминается его имя. «Впервые об этом слышу, у меня абсолютно нет подобных притязаний», – ответил он.

В ответ на наш вопрос, а какие перемены он хотел бы видеть в Союзе Кинематографистов, он выразил желание изменить все: «Во всяком случае, до сих пор этот союз занимался только распределением помощи, и больше ничего не делает, и только для проформы печатает журнал». На наш следующий вопрос, чего он ждет от нового председателя, Микаел Погосян ответил так: «Чтобы этот союз выполнял свои конкретные функции, не хочу углубляться в прошлое, оно попросту неприемлемо и несносно, и я по определенным причинам не хочу говорить об этом».

Что касается циркулирующих имен кандидатов на пост председателя Союза Кинематографистов, наш собеседник сказал, что для него совершенно неприемлем Ваге Геворкян. «Этот парень не имеет никаких заслуг, чтобы быть председателем союза, за исключением того, что его отец (Рубен Геворгян, – Г.А.) оставил ему что-то в наследство, но на каком основании, непонятно».

Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

15.07.2017г