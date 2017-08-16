«Ничего исключать нельзя»: возможно, осенью блок «Елк» выступит с предложением о выходе из ЕАЭС

Депутат парламентской фракции «Елк» Мане Тандилян в беседе с Aravot.am заверила, что после заявления членов блока о выходе из ЕАЭС процесс не остановлен, просто замедлен, что обусловлено затишьем в политическом сезоне. Депутат уточнила: «Блок «Елк» в своей предвыборной программе четко дал оценку членству в ЕАЭС как политической ошибке, и вполне естественно, настанет время для исправления этой ошибки. Как мы и заявили позднее, в сентябре обсуждение этого вопроса для нас станет первоочередным. За озвученными заявлениями последовали и последуют обсуждения внутри блоков, о результатах которых мы поговорим подробно, когда они будут готовы. Ни один процесс не прекращен, просто приостановлен в связи с политическим сезоном».

На вопрос, насколько вероятно, что «Елк» осенью выступит с предложением о выходе из ЕАЭС, Мане Тандилян ответила: «Естественно, мы рассматриваем эту возможность, и как я отметила, решение о более конкретных шагах мы примем на ближайших заседаниях фракции».

На уточнение, то есть, не исключается, что осенью «Елк» выступит с предложением о выходе из ЕАЭС не в виде заявлений отдельных своих представителей, а фракцией, блоком, депутат фракции «Елк» ответила: «Ничего исключать нельзя, все зависит от окончательного решения фракции».