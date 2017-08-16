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19:58 | Август 16 2017

В развлекательном комплексе «Джамбо» в Котайке обезьяна «украла» у туриста $3700 и бросила в клетку леопарда

В развлекательном комплексе «Джамбо» в Котайке обезьяна «украла» у туриста $3700 и бросила в клетку леопарда

Оказывается, в экзотическом парке ресторанном комплексе «Джамбо» в Котайкском марзе на днях обезьяна «украла» у иностранных туристов 3700 долларов и бросила в клетку леопарда.

Владелец комплекса Артем Варданян рассказал Aravot.am, что всю сумму денег он только что забрал из клетки и вернет хозяину.

По словам господина Варданяна, турист фотографировался с обезьяной возле клетки леопарда. По словам нашего собеседника, обезьяна очень любит огурцы, и по всей вероятности, деньги у нее ассоциируются с любимыми ею огурцами.

Фото – из страницы Артема Варданяна в Фейсбук

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Рубрики: Досуг

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