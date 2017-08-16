Карен Карапетян с неофициальным визитом находится в Арцахе

Радио Азатутюн. Премьер-министр Армении Карен Карапетян с неофициальным визитом отправился в Нагорный Карабах.

Как сообщает пресс-служба правительства Нагорного Карабаха, Карена Карапетяна в Шаумянском районе встретил премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Премьер-министры ознакомились с работами по строительству автомагистрали Варденис-Мартакерт, которая имеет важное стратегическое и социально-экономическое значение, после чего приняли участие в закладке капсулы для строительства нового завода по производству воды близ города Карвачар.

«Это исторический момент, поскольку мы закладываем основу завода, не имеющего аналогов по своему масштабу для Шаумянского района. Этот проект осуществляется за счет иностранных инвестиций, имея в перспективе возможность экспорта Карвачарской воды», — сказал Арутюнян.

По словам карабахского премьера, этот проект имеет важное социально-экономическое значение для развития региона и правительство будет оказывать ему всевозможную поддержку.

Он отметил, что, согласно проекту, на начальной стадии на заводе будет создано 50 новых рабочих мест, стимулируя развитие инфраструктуры в близлежащих районах.

Главы правительств Армении и Карабаха посетили также строящуюся на реке Лев гидростанцию «Лев-1» и действующую на реке Тартар гидростанцию «Джермаджур», ознакомились с их производственными мощностями.

Арутюнян отметил, что в последние годы за счет построенных гидростанций Карабах не только обеспечил самодостаточность в вопросе потребления электроэнергии, но и открыл сотни новых рабочих мест.