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18:08 | Август 16 2017

Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter

Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter

Твит экс-президент США Барака Обамы о столкновениях ультраправых и их противников в Шарлотсвилле стал самым популярным во всей истории Twitter. Об этом пишет favstar.fm, который наблюдает за активностью пользователей в соцсетях.

В частности, Обама процитировал слова южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделы: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненависти, и, если они могут научиться ненавидеть, их можно научить и любви. Потому что любовь намного ближе человеческой сути, чем ненависть».

К записи Обама приложил сделанную в 2011 году фотографию, на которой он стоит у окна, а на него смотрят дети, принадлежащие к разным расам. Свою запись Обама разделил на три части. Первая часть понравилась 2,7 миллионам читателей.

До этого самой известной записью в Twitter был твит певицы Арианы Гранде после теракта в Манчестере.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН

 

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Рубрики: Международные

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