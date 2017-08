Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter

Твит экс-президент США Барака Обамы о столкновениях ультраправых и их противников в Шарлотсвилле стал самым популярным во всей истории Twitter. Об этом пишет favstar.fm, который наблюдает за активностью пользователей в соцсетях.

В частности, Обама процитировал слова южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделы: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненависти, и, если они могут научиться ненавидеть, их можно научить и любви. Потому что любовь намного ближе человеческой сути, чем ненависть».

К записи Обама приложил сделанную в 2011 году фотографию, на которой он стоит у окна, а на него смотрят дети, принадлежащие к разным расам. Свою запись Обама разделил на три части. Первая часть понравилась 2,7 миллионам читателей.

До этого самой известной записью в Twitter был твит певицы Арианы Гранде после теракта в Манчестере.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017