«По данным за 6 месяцев с.г., мы вывезли продукции на 990 млн. долларов, обеспечив 20-процентный рост»: Вазген Сафарян

«Я высоко оцениваю потенциал ЕАЭС. Только у России сконцентрировано 25% энергоносителей всего мира. Сильными считаются страны, которые имеют сырье. Сейчас мы должны обрабатывать это сырье совместными силами и получать готовую продукцию», – отметил в беседе с Aravot.am председатель Союза отечественных производителей Вазген Сафарян. Он привел в пример Японию, у которой нет нефти и металлов, но она продает во всем мире столько автомобилей: «Вопрос лишь в том, чтобы найти рынок сырья, привезти его, переработать. Сейчас в рамках ЕАЭС это сырье имеется, необходимо его использовать совместно. Санкции со стороны США подтолкнут Россию задуматься в этом направлении и попытаться развивать свою экономику, используя потенциал и научно-технические разработки остальных стран».

28 сентября отмечается день машиностроителя, и в этот день в Армении планируется провести конференцию, в которой примут участие несколько десятков должностных лиц государств – членов ЕАЭС. Вазген Сафарян выражает уверенность, что в итоге конференции в Армению поступят инвестиции: «Инвестируют тогда, когда видят, что есть реальная база. Если они не видят, не ощущают, какую мы имеем экономику, что сохранилось… У нас сегодня нет инвентаризованной экономики. Речь идет о машиностроении. Никто не знает, сколько сохранилось работающих станков. Мы направили опросный листок на заводы с вопросами: что они производили до 1 января 2017 года, что сохранилось из основных средств, что в состоянии производить, с кем хотели бы сотрудничать? Опросный лист направлен в 62 организации. Получив ответы, мы попытаемся понять, что имеем в нашем банке данных, на что опирается наша база, и только после этого начнем вести разговор. До сих пор, к сожалению, ничего такого не делалось. В Министерстве экономики есть Управление промышленности, где работают 5-6 человек, они своими силами не смогли осуществить все это, а в последние годы промышленности не уделялось серьезного внимания, хотя в 2011 году и была принята повестка промышленности».

Вазген Сафарян считает, что эта повестка имела переломное значение в нашей общественной жизни. После этого, из бюджета 2012 года было выделено 300 миллионов драмов, был создан Фонд промышленности, этот фонд на протяжении нескольких лет предоставлял компаниям-экспортерам 3-процентные кредиты: «Это стимулировало процесс экспорта. В прошлом году вывезли товаров на сумму в 1 миллиард 782 миллиона долларов, а до этого мы ввозили в три раза больше товаров, чем вывозили. Сейчас уже, согласно данным за прошлый год, мы экспортировали товаров на 990 миллионов долларов, обеспечив 20-процентный рост. Думаю, в конце года объем нашей экспортируемой продукции доведем до 2 миллиардов долларов, а импорт составит 3 миллиарда. Это происходит благодаря развитию импортозамещающего местного производства. Попытаемся в этом направлении активизировать основную ветвь промышленности – машиностроение, потому что это самая беззащитная и самая запущенная сфера. Хотя и в советские годы мы имели мощный потенциал».