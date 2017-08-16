Сопредседатели работают над организацией встречи президентов Армении и Азербайджана: Ричард Хогланд

Сопредседатели работают над организацией встречи президентов Армении и Азербайджана. Об этом Trend заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд, передает Радио Азатутюн.

Американский дипломат подчеркнул, что США остаются приверженными работе со сторонами нагорно-карабахского конфликта для мирного урегулирования .

Хогланд отметил, что вопросы, связанные с возвращением территорий, возвращением азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, вопросы неприменения силы и определения статуса Нагорного Карабаха являются важными элементами всеобъемлющего урегулирования, которые необходимо обсудить сторонам.

«Именно поэтому вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы продолжаем усилия с тем, чтобы как можно скорее организовать встречу президентов Азербайджана и Армении для проведения переговоров с целью продвижения процесса решения конфликта. Я хотел бы напомнить, что сопредседатели ОБСЕ являются посредниками. Мы не можем заставить стороны принять окончательное решение. Только лидеры стран-сторон конфликта могут решить, когда настанет время принять историческое решение, которое обеспечит мир и приведет к процветанию всего региона», — добавил он.

Американский посредник отметил, что во время активизации дипломатической деятельности в ближайшие недели и месяцы сопредседатели будут делать ряд заявлений для обеспечения переговоров на высшем уровне.