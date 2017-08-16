«Вазген сказал – в страну и в армию распри не вносить»: 25 лет назад 500 воинов-смертников отправились в Арцах

Вчера даже в поздний час Пантеон «Ераблур» был полон людей. Четверть века назад в этот день 500 воинов-смертников поклялись отправиться на фронт. Вместе с членами отряда смертников «Ераблур» посетил также и председатель общественной организации «Орлы-смертники», генерал Аствацатур Петросян, чтобы почтить этот день, а также отдать дань памяти своим боевым друзьям, погибшим в Карабахской войне, и Вазгену Саргсяну.

В интервью Aravot.am Аствацатур Петросян рассказал, что побудило их собраться и создать боевой отряд смертников. «Стоял вопрос самопознания, страна находилась в опасности, пал Мардакерт, Шаумян, в тисках со всех четырех сторон находился не только Карабах, но и граница с Арменией, противник захватил Арцвашен, мы оборонялись и создавали в тылу армию. Нам нужна сила, которая нанесла бы контрудар и открыла путь. В тот день раздался звонок, у телефона находился я. Звонок был из Карабаха, они сказали, если мы запоздаем на 10-15 дней, то Степанакерта и Нагорный Карабах больше не будет, нам нужны свежие силы, все имеющиеся силы уже исчерпаны.

Враг подбирался вплотную к Степанакерту, в том числе и к Гандзасару. И мы с Вазгеном Саргсяном решили, что делать. В тот день поступил вызов из Капана, был налет вражеской авиации, и он полетел туда решать вопросы, и вечером решил, что на обратном пути, обязательно вот в таком виде, весь измотанный, потный, выступит в телеэфире. Это было 15 августа, в 9 часов телеэфир был готов. Там тогда находился главный редактор «Аравот» Арам Абраамян, он пытался выйти в эфир, но мы приехали поздно. Хотя мы могли и без призыва отправить в Карабах 500 смертников, но во время призыва он сам (Вазген Саргсян, – ред.) объяснил и проанализировал, что происходит в стране. А в стране подняли голову разные течение, относящиеся друг к другу с подозрением и ведущие политические игры, о которых он выступил почти с 15-20-минутным анализом.

Он сказал, что до сих пор об этом не говорил, но теперь он просит не вносить распри в стране и в армии, независимо от политических игр и грызни. Необходимо объединиться и стать силой. Он сказал, что обращается к своим парням, смертникам, к созидающим армию, призывает стать силой, что враг по-прежнему тот же, который бежал перед ними, и он просит их оставаться такими же, вселяющими страх и ужас. Нужна еще одна встряска, новое пробуждение. Если мы завтра соберемся со всех границ Армении, от Ноемберяна и до Арцаха, и создадим из опытных бойцов батальон смертников из 500 человек, которые знают, что вероятность погибнуть 50 на 50, мы отправимся в самую горячую точку, где сердца наполняются и враждой, и радостью, что приходится удерживать биение сердца. Если бы мы соберемся и сформируем такой батальон, значит, мы все еще существуем, будем биться и победим».

Аствацатур Петросян рассказал, что всего лишь за три дня в зале министерства обороны собралось более 500 смертников: «Были люди, которые не прошли психологическое тестирование, были люди, которые поняв всю сложность, передумали, но эти 500 парней пошли на решительный шаг и внесли перелом в войну. Рядом с ними, также объединившись, слаженно, с великими людьми в наступление пошли и другие силы». Аствацатур Петросян привел цифры: смертники дали 1 министра обороны, 2-3 генералов, двух национальных героев, шесть рыцарей Боевого креста, 18 высокопоставленных офицеров, командующих фронтами, писателей, философов, поэтов, художников, простых и хороших, созидающих фермеров, которые победили и отбросили врага обратно на свои позиции.