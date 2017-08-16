Крупный пожар близ села Артаван в Вайоц дзоре потушен: МЧС Армении

Крупный пожар, вспыхнувший 10 августа в лесу и на территориях близ села Артаван марза Вайоц дзор Армении, сегодня в 09:24 по ереванскому времени был потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Напомним, вследствие данного пожара горели также 14 электрических столбов, в результате чего село Артаван было обесточено.

Согласно информации, опасные очаги пожара (огонь охватил площадь с травяным покровом в 450-500 гектаров и лесную зону в 80 гектаров) удалось потушить благодаря запасам близлежащего водохранилища, распространение возгорания исключено. Работающие на месте спасатели продолжают тушение более мелких очагов.