Что было бы, если б после Первой мировой войны в Западной Армении было создано независимое государство?

Вчера в библиотеке имени Хнко Апера прошла презентация книги Агаси Енокяна «Война против Армении». Автор рассмотрел в своей книге тезис, что произошло бы, если бы после Первой мировой войны в Западной Армении было создано независимое государство Республика Армения, и какой бы она была сегодня.

«Это можно назвать альтернативной историей или фантастикой. Такой прием используется у известного писателя-фантаста Айзека Азимова, что происходит, когда мы на машине времени отправляемся назад и изменяем что-то небольшое в истории. Например, отравляют бабушку Гитлера, чтобы вызвать у нее токсикоз во время беременности, и не родилась мать Гитлера, но фашизм все равно возникает. Таким образом, подобные ситуации не оказывают большого влияния на историю… Описываемая мной страна прекрасная, демократическая, богатая и безопасная. А об остальном – в книге», – сказал в беседе с Aravot.am Агаси Енокян.

Описанному в книге Агаси Енокяном государству, как рассказывается в повести, грозят опасности. «Речь идет о России. В основном она представляет угрозу для безопасности», – говорит он. Политолог добавляет, что персонажи книги и события нереальны. «Это политики, обычные люди. Существует даже история любви. В конце один из героев умирает, так легче завершить книгу», – говорит полушутя Енокян.