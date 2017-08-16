«Не исключено, что в Армении будут производить сборку российских автомашин»

Председатель Союза отечественных производителей Армении Вазген Сафарян вчера в Пресс-клубе «Пастарк» объявил, что не исключено, что мы в состоянии организовать у нас производственный цех по сборке автомашин серьезных фирм, как российских, так и европейских. По его словам, в 90-ые годы шли разговоры, что на базе автозавода «Ераз» должна начаться сборка троллейбусов. «К сожалению, «Ераз» потерял большую часть своих производственных мощностей, оборудование, имевшееся на заводе, множество станков в основном были вывезены и проданы, в качестве металлолома и прочего. Но то, что мы сегодня в состоянии организовать у нас производственный цех по сборке автомашин серьезных фирм, как российских, так и европейских, я не исключаю». Вазген Сафарян сообщил, что несколько лет назад с Россией была достигнута договоренность, что в Армении будут производить «Волги».

Он рассказал, что в 2000 году у него состоялся разговор с руководством автозавода имени Горького, и тогда была достигнута договоренность, что здесь начнут сборку автомобилей ГАЗ. «Мы должны были обеспечить сборку 250 автомобилей в день, но у них была проблема с реализацией, собирать и продавать столько машин. И только эта проблема стала причиной, что данная инициатива осталась незавершенной. Сегодня времена изменились, и Россия создала в Санкт-Петербурге совместное предприятие с «Тойотой», наладила совместную сборку машин совместно с германской компанией «Фольксваген», собирают в Ижевске. Так что, я думаю, что не исключено, что мы рассмотрим и вопрос автомобилестроения. Это вопрос времени. Это мы можем обсудить, как направление».

28 сентября День машиностроителей. В этот день Союз производителей отечественной продукции организовал большую конференцию, в которой примут участие несколько десятков гостей из государств – членов ЕАЭС. В конференции, в числе других вопросов, будет обсуждаться и вопрос автомобилестроения в Армении.