«Армения вместе с РФ, Беларусью и Казахстаном готовится перейти к единой промышленной политике»

28 сентября отмечается как День машиностроителей. Председатель Союза производителей отечественной продукции Вазген Сафарян вчера в Пресс-клубе «Пастарк» рассказал, что в этот день в Армению приглашены несколько десятков гостей из разных государств-членов ЕАЭС для проведения конференции и обсуждения возможностей восстановления прежнего потенциала СССР, станкостроения: «Мы желаем придать новый импульс процессам развития ЕАЭС в армянской действительности».

Господин Сафарян сказал, что Союз производителей Армении уже три года, как вместе с машиностроителями РФ, Казахстана и Беларуси создали координационный совет. Уже договорились с российскими коллегами по организации конференции.

До конференции армянские машиностроительные предприятия должны представить свои предложения, как они сумеют восстановить бывшие экономические связи с государствами – членами ЕАЭС. Например, Эчмиадзинский приборостроительный завод выступил с намерением пригласить генерального директора вертолетного завода РФ для переговоров о сотрудничестве.

Согласно Вазгену Сафаряну, сегодня в Армении машиностроение нуждается в серьезном внимании, потому что развитие и дальнейшие перспективы Армении без машиностроения трудно представить: «У Армении есть серьезные научно-технические разработки и машиностроение промышленности всегда было важным направлением. В Советской Армении удельный вес машиностроения в промышленности составлял 26,5 процентов. 67% всего ВВП приходилось на промышленность, а 26,5% этой цифры приходилось на машиностроение. Так как сегодня наши экономические связи с Россией, Беларусью, Казахстаном действуют недостаточно, а со многими эти связи разорваны, их просто нет, потому мы попытаемся создать площадку, где наши хозяйствующие субъекты вместе со своими партнерами смогли бы навести мосты сотрудничества. В этом смысле встреча в Астане, членство Армении в ЕАЭС – та благодатная почва, благодаря которой наша конференция увенчается успехом».

На вопрос, какое участие примет правительство, Вазген Сафарян сказал, что они обратились устно, обратятся и с письмом и думают, что и оно примет участие: «Это еще раз покажет машиностроителям заинтересованность и нашего правительства. Во время СССР Армения ежегодно производила 9500 станков, и 90% продукции вывозилось в другие страны, в частности – в РФ. Наши заводы сегодня пока еще сохранили свой потенциал, могут производить». Вазген Сафарян заметил у машиностроителей воодушевление.

Вазген Сафарян отметил, что сегодня РФ потеряла 50% своего промышленного потенциала, Армения потеряла 90%, и в РФ уже сформировались подходы: известные академики заявляют, что «РФ должна идти путем осуществления политики индустриализации». «Принимая за основу эти подходы российских ученых, что надо мобилизовать наш промышленный потенциал в странах ЕАЭС, кто что сохранил, кто и что может производить, мы сможем осуществлять единую промышленную политику и планировать, что и где можно производить, мы получим единую картину. Для этого одним из докладчиков будет руководитель Департамента промышленности РФ», – сказал он.

Сафарян сказал, что санкции США толкают Россию к тому, чтобы она повернулась лицом к своей промышленности, а мы должны попытаться дать России понять, что нам в контексте РФ-Иран-Армения нужно создать единый промышленный рынок.

Все ли члены ЕАЭС одинаково стремятся к участию в этом процессе, Сафарян ответил, что и в Беларуси есть такая востребованность, и в Казахстане, который основным элементом своей экономики сделал экспорт углеводородов: «Настало время, чтобы мы прекратили идти путем продажи сырья, мы должны продавать не медный концентрат, чтобы получать в четыре раза меньше денег за чистую медь, а получать рафинированную медь, которая будет использоваться в нашей электротехнической промышленности, в приборостроении. Об этих проблемах президент РА говорил неоднократно, что мы не будем вывозить простое сырье, а будем пытаться вывозить продукцию».