Служба безопасности Украины выдворила из страны сотрудницу ТВ-канала «Россия24» Тамару Нерсесьян

Служба безопасности Украины выдворили из страны специального корреспондента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в социальной сети Facebook, передает Радио Азатутюн.

Сьогодні СБУ примусово повернула на територію РФ російську пропагандистку Тамару Нерсесьян та заборонила їй в’їзд на три… Posted by Гітлянська Олена on Dienstag, 15. August 2017

«Сегодня СБУ принудительно вернула на территорию РФ российскую пропагандисту Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд на три года. Надеюсь, ни у кого не возникнет сомнения, что эта особа действовала в ущерб национальным интересам Украины», — написала Гитлянская.

С 2014 года Киев запретил на территории Украины деятельность более десятка российских телекомпаний, обвинив их в распространении пропаганды войны.

Фото — Радио Азатутюн