МИД РФ называет «надуманными» обвинения во вмешательстве во внутренние дела Македонии

В МИД РФ назвали надуманными обвинения в адрес России относительно вмешательства во внутренние дела Македонии. Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, передает Европейская правда.

«Подчеркиваем, что обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Македонии полностью надуманны и опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устроенные ими информационные вбросы», — заявила Захарова.

«Видим в этих инсинуациях попытки недругов России и Македонии усложнить традиционно дружеские связи между нашими странами, отвлечь внимание македонских граждан от реальных угроз суверенитету и территориальной целостности страны, связанных, в частности, с линией на втягивание Скопье в НАТО любой ценой, без учета национальных интересов», — добавила она.

Таким образом в МИД РФ отреагировали на публикацию агентства Bloomberg от 8 августа. В материале, среди прочего, приводились цитаты из интервью министра обороны Македонии Радмилы Шекеринской. Она говорит, что Македония располагает данными о попытках влияния России на политические процессы в стране и «этим попыткам придет конец» в случае вступления Македонии в НАТО.