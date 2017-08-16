Турецкие СМИ — о массовом повешении обезьян в Османской империи при султане Мураде III

Турецкое издание «haberler.com» рассказало про то, как во времена правления Мурада III – 12-го султана Османской империи (1574-1595 гг.) – была осуществлена жестокая расправа над обезьянами. Материал цитирует Еrmenihaber.am.

Согласно изданию, автором и виновником этого странного забоя обезьян был мулла Абдул Керим, занимавший высокую должность при Мураде III. Мулла А. Керим на дух не переносил обезьян, которых в то время массово содержали в Стамбуле. Животные были привезены в Стамбул из Северной Африки участниками походов, в городе были магазины, где продавали обезьян, и в домах состоятельных горожан было принято их содержать.

Во время религиозной проповеди мулла А. Керим заявил, что женщины используют обезьян в «похабных целях». После этого разъяренная толпа вышла вместе с муллой на улицы и начала массовые убийства животных.

Согласно публикации, в Стамбуле не осталось ни одного дерева, на котором не висели бы обезьяны, а мулла собственноручно вешал животных.

Отмечается также, что по случаю смерти изуверствующего муллы ряд любителей животных организовали праздник.