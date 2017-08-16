Ил-76 МЧС РФ осуществил 5 полетов на «Хосровским лесом», распространение пожара существенно пресечено: МЧС Армении

Предоставленный МЧС России самолет Ил-76 осуществил уже 5 полетов над территорией охваченного пожаром государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, в результате чего стало возможно существенным образом пресечь распространение огня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА, отмечая, что, исходя из сложившейся ситуации, полеты могут быть продолжены.

Чуть ранее группа специалистов МЧС Армении и России на вертолете осуществила проверочный полет над территорией охваченного пожаром государственного заповедника «Хосровский лес» – для оценки результатов предыдущих вылетов участвующего в тушении огня самолета Ил-76 и уточнения следующих целей сброса воды.

Отметим, самолет Ил-76 МЧС России сегодня утром начал первый полет для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправляется на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» горит травяной покров. На место происшествия выехала областная оперативная группа пожарно-спасательного отряда – 14 пожарных-спасателей. В тушении пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» 13 августа принимали участие 83 спасателя, 122 военнослужащих из воинской части Арарата Минобороны Армении, 60 сотрудников областной полиции, 50 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор марза Арарат. Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА. Глава МЧС Армении Давид Тоноян также обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века.