ВВС Ирака начинали бомбардировку позиций ИГ на севере страны

Иракская армия начала наступление на один из последних бастионов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на севере страны. Как сообщил во вторник, 15 августа, представитель министерства обороны Ирака телеканалу Al-Hadath, ВВС Ирака приступили к бомбардировке позиций ИГ в городе Талль-Афар. За воздушными ударами должна последовать наземная операция, передает Deutsche Welle.

Талль-Афар находится в 70 километрах к западу от Мосула, освобожденного от террористов иракскими силами безопасности в начале июля 2017 года после продолжительных боев.

Более трех лет назад террористы «Исламского государства» захватили обширные регионы на севере и западе Ирака. Однако после многочисленных поражений группировки под контролем ИГ остаются лишь несколько населенных пунктов и областей в этой стране. Боевики ИГ также сдают позиции в соседней Сирии.