«До властей в Индии я добралась легче, чем до нашего руководства»: редактор о ведомственной волоките – фоторяд

Основатель и редактор Гюмрийского еженедельника «Шрджапат» Епраксия Мехакян, который недавно побывала в Индии, и достигла ряда устных договоренностей с представителями властей, партийным лидером, предпринимателями, кинозвездами и режиссерами о некоторых инвестициях в Армению, съемке кинофильма, жалуется, что ведомства Армении не реагирует должным образом.

По ее словам, председатель Федерации борьбы Индии Бушан Шаран Сингх, который является также заместителем Азиатской Ассоциации спортивной борьбы, услышав от армянского журналиста о программе премьер-министра Карена Карапетяна по развитию туризма в историческом центре Гюмри, выразил желание приехать и ознакомиться на месте, чтобы внести и свой вклад. Индийский чиновник только попросил прислать ему официальное приглашение в нашу страну, поскольку она настроен на сотрудничество особенно в области спорта, готов за свой счет профинансировать приезд группу борцов из нашей страны в Индию.

Бывший губернатор индийского штата Харьяна Бхупиндер Сингх Хоода, член партии «Индийский национальный конгресс» и который по сегодняшний день является советником по сельскохозяйственным вопросам, хочет начать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также создать структуру по экспорту из Армении в Индию овощей и фруктов. Бывший губернатор отметил, что Индия не настолько богата овощами, и можно поискать пути для импорта органических сельскохозяйственных продуктов.

«По возвращении из Индии я сразу же адресно распространила информацию и ждала их отклика, подумав, что это же возможности, почему бы не воспользоваться? Мне пришлось достаточно помучаться, чтобы донести до армянских чиновников достигнутые мной в Индии договоренности, и фактически выходит, что до властей в Индии я добралась легче, чем до нашего руководства. Мэр Гюмри так и не отозвался, что может принять меня и выслушать», – говорит Епраксия Мехакян.

По словам нашей собеседницы, еще до поездки в Индию, она написала на странице премьер-министра в Фейсбуке письмо, что хочет представить конкретную идею по развитию туризма, и ей сразу же ответили, предложив представить программу. «Я ответила, что на данный момент у меня программы нет, но хочу, чтобы воспользовались этой идеей для последующих соглашений. Месяц не было никакой реакции, а потом из рабочей группы премьер-министра мне сообщили, что моя заявка направляется в Министерство культуры. Из министерства культуры не последовало никаких ни новостей, ни ответа. Когда министр культуры посетил Гюмрийский театр, я подошла к нему и рассказала о своих планах, и министр попросил позвонить через неделю, чтобы встретиться и побеседовать, однако встреча так и не состоялась.

Пресс-секретарь министра сказал, он порекомендовал встретиться с кинокритиком Арсеном Багдасаряном. Когда я вернулась из Индии с конкретными договоренностями, кого только я не пыталась привлечь в качестве посредника для встречи с премьер-министром, обращалась к нашим депутатам, но никто не смог мне помочь в этом. Я обратилась к нашему бывшему губернатору, Феликсу Цолакяну, он сказал, что с премьером-министром нет, но с министром культуры поговорит. Он порядочный человек, на второй день же позвонил мне и сказал, чтобы я позвонила по этому номеру Амиряну. Я позвонила, но Амирян так и не ответил, и я поехала в Ереван, и с помощью Феликса Цолакяна добилась встречи с министром культуры… Министр очень обрадовался, когда услышал о предложении индийских кинематографистов. Сказал, подождать десять дней. Спустя десять дней снова звоню ему, но он опять не отвечает, молчит, я понимаю, он министр, занятой человек…».

Епраксия Мехакян получила от премьер-министра всего за 3 дня назад, пресс-секретарь премьер-министра предложил ей обратиться в Государственный комитет по туризму: «Я позвонила, они предложили мне встретиться и обсудить, приняли с большой радостью мои устные договоренности, и сейчас обсуждают бюджет, чтобы посмотреть, как они смогут организовать приезд в нашу страну индийских кинозвезд. Желание посетить Армению в качестве туристов изъявили 30 актриса, и в социальных сетях среди своих почитателей продвигать нашу страну в качестве туристической. Конечно, я боюсь загадывать, что что-то конкретное выйдет, после встречи с министром культуры… Но сейчас мы обсуждаем, чтобы по крайней мере в октябре привезти некоторые из звезд на пятидневную экскурсию по Гюмри, Арцаху и другим достопримечательностям Армении», – говорит Епраксия Мехакян.

Фото Епраксии Мехакян