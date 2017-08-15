Армяне Тегерана отметили Успение Пресвятой Богородицы: фоторепортаж MehrNews

Иран Сегодня. В воскресенье, 13 августа, армянская община Ирана отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день Армянская апостольская церковь проводит церемонию благословения винограда.

Церемония благословения винограда была проведена в Кафедральном соборе Святого Саргиса в Тегеране.

Успение Пресвятой Богородицы — это христианский праздник, посвященный воспоминаниям о смерти (успении) Богородицы (Божьей Матери). Датой успения Богородицы считается 15 августа, однако фактический день, когда отмечается праздник, зависит от традиций конкретной церкви.

Армянская Апостольская Церковь отмечает этот праздник в ближайшее воскресенье перед 15 августа по григорианскому календарю. В этом году праздник выпал на 13 августа.

Отличительной особенностью празднования дня Успения Пресвятой Богородицы в армянской церкви является церемония благословения винограда. Этот традиция отсылает нас к словам Иисуса Христа: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Евангелие от Иоанна 15: 5).

Церемония благословения винограда сопровождается пением религиозных гимнов. В конце церемонии священнослужитель произносит фразу: «Я благословляю и освящаю эти гроздья винограда».

Успение Пресвятой Богородицы считается одним из главных праздников армянской церкви. Первые упоминания о праздновании успения в Армении относятся к V веку н.э.

Фото — «Иран Сегодня» и MehrNews.