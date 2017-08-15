Самолет Ил-76 МЧС России начал тушение пожара в заповеднике «Хосровский лес» в Армении

Самолет Ил-76 МЧС России начал первый полет для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РА.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» горит травяной покров. На место происшествия выехала областная оперативная группа пожарно-спасательного отряда – 14 пожарных-спасателей. В тушении пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» 13 августа принимали участие 83 спасателя, 122 военнослужащих из воинской части Арарата Минобороны Армении, 60 сотрудников областной полиции, 50 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор марза Арарат. Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА. Глава МЧС Армении Давид Тоноян также обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века.