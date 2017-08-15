Прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2017г упала в 11 раз

По итогам второго квартала 2017 года чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась с 194,417 млрд до 17,376 млрд рублей за январь-июнь 2016 года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании, передает Дождь.

Выручка компании за указанный период выросла на 5,8%, до 2,089 трлн рублей, а доход от продажи газа — на 5,5%, до 1,43 трлн рублей. Также в отчете приводятся данные, по которым компания повысила прогноз добычи газа в 2017 году до 453,6 млрд кубометров.

«Интерфакс» отмечает, что финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит и себестоимости.

В отчете компании сообщается, что коммерческие расходы выросли на 0,4% (625 млрд рублей), управленческие – на 7,6% (35,5 млрд рублей), а суммарные доходы членов правления «Газпрома» снизились на 20% – до 1,3 млрд рублей.

Ранее ФАС сообщила, что доходы «Газпрома» от экспорта газа в период с января по июнь выросли на 19,5 % по сравнению с показателями прошлого года. Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 9,7%.

По итогам 2016 года «Газпром» добыл 419,1 млрд кубометров газа.

На снимке — глава правления Газпрома Алексей Миллер (фото — Кавказ.Реалии)