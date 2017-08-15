Граждане Армении могут побороться за джекпот Powerball $430 млн в эту среду

Джекпот Powerball – США снова в центре внимания. После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $430 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

Розыгрыш $430 миллионов состоится в ближайшую среду, 16 августа, в 23:00 по североамериканскому восточному времени. Принять участие в тираже можно здесь.

Главный приз лотереи Пауэрбол – США аккумулировал с 10 июня 2017 г., когда счастливец из Калифорнии, не пожелавший раскрывать своего имени, взял приз в $447 миллионов. Это был 10-й по величине джекпот за всю историю лотереи и четвертый по величине приз, когда-либо выданный в одни руки.

К слову, на прошлой неделе сразу две популярные лотереи США, Powerball и Mega Millions разыгрывали массивные призы на суммы свыше $300 миллионов, и многие приобретали сразу несколько билетов и одной, и второй лотереи, в надежде, что один из них выстрелит.

«Все больше людей спешат в специализированные магазины, чтобы приобрести билеты обеих лотерей, когда их призовые фонды превышают отметку в $300 миллионов», — заявил Джефф Ленард, представитель пресс-службы Национальной ассоциации магазинов общедоступных товаров, которые распродают приблизительно две трети всех национальных лотерейных билетов.

Безусловно, американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных и провинциальных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллионов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда джекпот Powerball – США достиг $430 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в ближайшую среду, буквально за неделю он может дойти до миллиарда!

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

И если специально ехать в США из Армении, чтобы купить лотерейный билет, может оказаться экономически невыгодным, принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com кажется наиболее оптимальным вариантом.

Компания TheLotter успешно работает на рынке лотерейных услуг уже на протяжении более 15 лет, приобретает для своих клиентов со всего мира официальные билеты крупнейших лотерей США и Европы. За свои услуги сайт взимает небольшую комиссию с каждого билета, в то время как клиенты имеют возможность увидеть скан своего билета с выбранной комбинацией чисел еще до начала проведения тиража. TheLotter.com не взимает комиссии с выигрышей, но предоставляет полную юридическую поддержку при получении выигрыша от Национальной лотереи.

Каждый может участвовать, каждый может выиграть

Самый известный победитель на TheLotter на сегодняшний день — М.М., курд иракского происхождения из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.

История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press. Все они, проведя собственное исследование вопроса, пришли к заключению, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotter отвечает всем требованиям Национальных лотерей.

Что происходит после выигрыша в лотерею?

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или первой категории.

Если сумма лотерейного приза не превышает $50,000, TheLotter.com самостоятельно заберет выигрыш и зачислит соответствующую сумму на счет клиента в считанные часы после объявления результатов тиража.

В случае крупных выигрышей, в том числе при выигрыше джекпота, TheLotter.com организовывает клиентам поездку в страну проведения лотереи, где победитель самостоятельно заберет свой выигрыш, при полной юридической и организационной поддержке представителей TheLotter.com.