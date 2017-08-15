«Касьян приказал убить, уничтожить армянских офицеров, деморализовать армянскую армию»: Ани Самсонян

Фракция «Елк» в Совете старейшин Еревана выступила с предложением о переименовании названий школ и улиц Еревана, носящих имена армянских большевиков, русских коммунистов, переименовав их на имена наших национальных деятелей и героев. Это предложение вызвало среди общественности бурные обсуждения. Если почти все согласны с переименованием улиц Лениградян или Анастаса Микояна, то с переименованием улицы Касьяна возникли разногласия. Например, директор Национального архива РА Аматуни Вирабян считает, что Касьян совершил для Армении так много, что если члены «Елк» проживут 100 лет, то и тогда не смогут сделать столько.

В беседе с Aravot.am член Совета старейшин фракции «Елк» Ани Самсонян сказала: «А что сделал Касьян? Что это такого сделал Касьян, и почему это не написано в учебниках и в истории?».

На наше замечание, что, по словам Аматуни Вирабяну, нужно хорошо знать историю, чтобы знать, что сделал Касьян для Армении, Ани Самсонян ответила: «Мы хорошо знакомы с историей, настолько хорошо знакомы, что приняли это решение, что улицы должны быть переименованы».

Когда мы указали, что Касьян, помимо того, что был большевиком, был еще и представителем интеллигенции, получившим образование в Германии, Ани Самсонян ответила: «Может, он и был человеком, получившим образование, представителем интеллигенции, но история доказывает, что Касьян принадлежит к числу тех людей, которые отдавали приказ об убийстве и уничтожении армянского офицерства, которые приказали деморализовать армянскую армию, армянские силы, чтобы они не высутпали против турок, и в истории есть другие подобные факты. Я думаю, что их достаточно. Мы достаточно изучили и считаем, что Касьян сейчас принадлежит к числу тех людей, именем которых улицы надо переименовать. Во-первых, Касьяна не знают поколения. Во-вторых, он большевистский деятель, не армянский национальный деятель, и никакой полезной деятельности для Армении не проводил».

Ани Самсонян сказала, что в данный момент они сейчас предприняли шаги по замене названия улиц Касьяна, Микояна, а также улицы Ленинградян, но будет еще другой список: «А пока эти три названия. Мы считаем, что улиц с этими тремя названиями не должно быть. Есть много других достойных людей, именами которых не названы улицы и школы, и это неправильно».

Ани Самсонян сказала, что они также займутся и вопросом о наименовании короткой улицу, связывающей Ленинградян с ул. Исакова именем Монте: «В свое время, когда состоялось открытие улицы, была установлена табличка, что это улица им. Монте, потом непонятно, что произошло, ее закрасили в белый цвет, и имя осталось под краской. Мы будем обращать внимание на это, и искать в Ереване улицы, у которых нет названий, они тоже должны иметь наименования. Это комплексная работа».